Une mixité entre passé et futur

Successivement utilisé comme brasserie, puis comme atelier de filature et enfin comme atelier d’artiste, le bâtiment High Five situé à Lyon associe bâtiment ancien et réalisation neuve. Ce projet, non classé au patrimoine architectural, a exigé une totale conservation de l’esthétique du bâtiment existant et a été réalisé en tenant compte des exigences des architectes des bâtiments de France.

Le bâtiment High Five est une création architecturale situé dans la ZAC de l’industrie dans le IXe arrondissement de Lyon. Il a la particularité d'associer la rénovation du bâtiment datant de 1882 et l’intégration d’une nouvelle construction à l’architecture moderne. Ensemble immobilier de 3 000 m2 signé par l’agence d’architecture Soho Atlas in Fine, il combine espaces de travail, de commerce et de vie au quotidien. « Avant on concentrait les bureaux, c’est à dire les mêmes besoins, dans des zones de ségrégations spatiales, signale Patrick Miton, président de l’agence Soho. Aujourd’hui la tendance s’oriente de plus en plus vers la mixité ».

Passerelle entre passé et futur

La partie ancienne a été entièrement rénovée tout en conservant l’architecture traditionnelle. L’agence Soho a fait le choix des fenêtres en aluminium Reynaers TS68 à ouvrants visibles permettant de s’adapter aux encadrements cintrés ou droits des ouvertures existantes. Le pari architectural tenait dans la combinaison entre un bâtiment contemporain et un bâtiment ancien en respectant celui-ci et « en les faisant dialoguer entre eux ». L’agence y a répondu en créant un espace tampon matérialisé par une rue intérieure distributive recouverte d’une verrière CW50 de la gamme Reynaers Aluminium. L’espace intérieur de la rue profite ainsi des apports énergétiques et lumineux naturels, plus ou moins marqués en fonction du moment de la journée et du rayonnement du soleil. Par ailleurs, afin de faciliter et sécuriser les espaces de travail entre le bâtiment historique et la nouvelle construction attenante, les portes CD68 de Reynaers Aluminium font la jonction de part et d’autre de la rue intérieure. « Le nouveau bâtiment à l’architecture prismatique s’est voulue simple dans son volume », explique Patrick Miton. Ce parti pris se voit renforcé par l’intégration de systèmes de type « shadow box » dans la façade mur rideau laissant apparaître une finition intérieure tôlée rappelant la couleur dorée des pierres du mur d’origine. « Cette technique permet de travailler les façades extérieures tout en offrant une esthétique vibratoire et aléatoire subtile entre les surfaces pleines et vitrées ».