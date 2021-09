Une micro-crèche dans la zone d’activité de la Capucière à Bessan

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Hérault Supprimer ZAC Supprimer Valider Valider

Dans le cadre du projet de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), la construction d’une micro-crèche est en cours au sein du parc d’activités Héliopôle, nouveau nom de la Capucière.

Les travaux continuent dans le cadre du projet d’aménagement de la ZAC de la Capucière à Bessan (Hérault). La construction d’une micro-crèche a été prévue au sein de ce futur parc d’activités économiques. Elle a démarré en juillet dernier pour une livraison estimée cet automne.

Portée par le groupe « Tout pour la famille », cette nouvelle micro-crèche aura une capacité de dix places sur un terrain d’environ 1 500 m². Des locaux avec trois espaces accueilleront aussi des activités médicales ou paramédicales. Cette installation, au nom de César et Capucine, complétera l’offre d’accueil de la petite enfance dans la commune de Bessan.

À titre d’information, le projet de la ZAC consiste en la création d’une zone d’activités en entrée de ville de Bessan, non loin de l’accès à l’autoroute A9. La pépinière d’entreprises sera située à l’entrée du site. Elle accueillera diverses activités économiques (commerces, tertiaires, sièges régionaux et nationaux, zone logistique, zone hôtelière, industries agroalimentaires…). Le projet prévoit également la création d’une maison du terroir, d’environ 5 ha d’espaces verts et d’une aire de covoiturage.