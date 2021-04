Une liaison douce entre le département des Yvelines et celui des Hauts-de-Seine en 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Une passerelle dédiée aux vélos et aux piétons sera construite entre la gare d’Houilles-Carrières-sur-Seine et Nanterre d’ici 2022.

Dans le cadre du projet relatif à la prolongation du RER E à l’ouest de l’Île-de-France, vers Mantes-la-Jolie, soutenu par le Département des Yvelines, une voie douce de 5 m de large reliant la gare d’Houilles-Carrières-sur-Seine (Yvelines) et Nanterre (Hauts-de-Seine) sera livrée en 2022. « Les piétons et les cyclistes vont bénéficier d’une connexion directe vers La Défense sans faire un détour et franchir le pont de Bezons qui est saturé par le trafic routier », précise Pierre Fond, maire de Sartrouville (Yvelines) et président de la Communauté d’Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASGBS).

Le chantier avait repris en juillet 2020, après deux mois d’arrêt lié à la crise sanitaire. L’installation des sept tabliers de l’ouvrage consistait à les faire glisser horizontalement un à un afin de les poser sur six piles posées dans la Seine ; une opération spectaculaire achevée au début du mois de mars. Les travaux de la passerelle devraient se terminer au milieu de l’année 2022. Le chantier, d’un montant évalué à 8 M€, est pris en charge par les conseils départementaux des Yvelines et des Hauts-de-Seine. La Région Île-de-France et la CASGBS ont également participé, à raison de 2 M€ chacune.