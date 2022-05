Une initiation à l’histoire mondiale de l’architecture

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Culture Supprimer Cité de l'architecture et du Patrimoine Supprimer Patrimoine Supprimer France Supprimer Valider Valider

Ce cycle de cours est le fruit d’un partenariat inédit entre la Cité de l'architecture et du patrimoine et l’Ecole du Louvre...

Un long voyage à travers le temps et l’espace pour découvrir, apprivoiser et comprendre comment les hommes ont trouvé des solutions architecturales aux évolutions des sociétés, avec pragmatisme et audace, ambition et imagination… Le cycle de cours proposé par la Cité de l’architecture et du patrimoine et l’Ecole du Louvre conjugue les compétences des deux établissements.

Forte de son rôle dans le domaine de l’architecture patrimoniale, qui combine recherche, conservation d’œuvres et d’archives et enseignement destiné aux architectes, la Cité de l’architecture s’allie ici à l’Ecole du Louvre dont l’une des missions essentielles est la diffusion culturelle au plus large public, de l’approche des œuvres et des édifices qui constituent le patrimoine mondial.

Ce cours, qui se veut une initiation riche et plurielle au patrimoine architectural universel, ne suppose aucune connaissance préalable et s’adresse à tous, néophytes, curieux et amateurs.

Du 7 septembre 2022 au 28 juin 2023 - Informations/inscriptions à partir du 7 juin 2022 - Un parcours en 37 séances payantes de 1h15, sur place à la Cité de l'architecture et du patrimoine (Paris XVIe) ou à distance et en replay.