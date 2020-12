Une ingénierie foisonnante pour animer la trame brune

La trame brune étend son maillage dans les villes. Un nombre croissant d’aménageurs mobilise les volontés citoyennes et les compétences scientifiques, pour que les sols urbains, de plus en plus perméables, expriment leur potentiel biologique. Le 11 décembre sous le titre Biodiversité des sols urbains, la dernière journée technique de l’association Plante & Cité a montré la dynamique amplifiée par le partenaire de l’événement : la métropole du Grand Paris.