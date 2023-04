Une Ile-de-France polycentrique, plus verte et plus résiliente à l’horizon 2040

Valérie Pécresse et Jean-Philippe Dugoin-Clément, présidente et vice-président de la région-capitale, ont présenté, le 3 avril, l’avant-projet de Schéma directeur de la région Ile-de-France environnemental (Sdrif-E). Le document définit le cadre d’aménagement et de développement du territoire francilien jusqu’en 2040. Son approbation par décret en Conseil d’Etat devrait intervenir fin 2024 ou début 2025.