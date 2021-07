Une forêt de prix soude la construction bois

La fierté issue de l’ancrage territorial a traversé la cérémonie des prix, le 16 juillet au terme du second jour de l’édition parisienne du forum international bois construction. Autour de Nicole Valkyser Bergmann, créatrice de l’événement, trois institutions ont démontré la complémentarité de leur regard : l’académie d’agriculture prime les entreprises ; l’association interprofessionnelle Fibois associe les industriels, les entrepreneurs, les concepteurs et les maîtres d’ouvrage, tandis que la presse spécialisée consacre l’innovation technique et la virtuosité architecturale.