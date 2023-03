Vinci Construction remporte deux projets en Australie d'une valeur de 240 M€

© Transport for New South Wales (TfNSW)

Ce sont deux projets d’envergure que vient de remporter Seymour Whyte, filiale de Vinci Construction en Australie.

Lundi 27 mars, le groupe a annoncé l’obtention de deux nouveaux contrats concernant la construction et la modernisation de deux routes auprès de la Transport for New South Wales (TfNSW) pour un montant total de 240 millions d’euros (385 millions de dollars australiens).

Le premier contrat en conception-construction entre dans le projet global de prolongement de la M1 Pacific Motorway entre Sydney et Brisbane en Nouvelle-Galles du Sud. Sur les 15 km de cette autoroute qui contournera la ville de Heatherbrae, Seymour Whyte s’occupera de la section nord de 5 kilomètres.

Modernisation de 6,5 km de route

Concernant le deuxième projet, il s’agit de la modernisation d’une artère dans l’ouest de Sydney. En groupement avec Turnbull Engineering et le client TfNSW, Seymour Whyte devra moderniser une section de 6,5 km de Mulgoa Road. Cela implique l’élargissement à six voies de ce tronçon, ainsi que la création de voies prioritaires pour les transports publics ainsi que des couloirs dédiés à la mobilité douce. Cette artère reliant la communauté de Penrith au Grand Sydney concentre un trafic journalier de 52 000 véhicules.