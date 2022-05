Une excellente année 2021 pour Tout Faire

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Tout Faire Supprimer Tout Faire Matériaux Supprimer France Supprimer Résultats annuels Supprimer Valider Valider

Sur un an, l’enseigne de négoces de matériaux indépendants a enregistré une hausse de 15 % de son volume d’affaires pour atteindre 1,4 Md€.

C’est l’heure du bilan pour de nombreux distributeurs. Dans ce contexte, Tout Faire rappelle avoir réalisé « une excellente année 2021 ». L’enseigne affiche un volume d’affaires cumulé de 1,4 Md€, en progression de 15 % par rapport à l’année précédente et de 5 % par rapport à 2019, année de référence d’avant Covid-19. Un résultat qui place « le groupement de négoce comme un des leaders du marché » d’après le communiqué. Et de poursuivre : « Ces chiffres sont à corréler avec les chiffres du marché des matériaux de construction qui sont eux-mêmes en hausse de 10% sur l’année selon l’Unicem (Union nationale des activités de carrières et matériaux de construction). »

Nouveau concept et panneaux solaires

Pour 2022, le groupement va financer à hauteur de 50 % le changement d’identité de chacun des magasins de ses adhérents et déployer par modules son nouveau concept magasin présenté lors de son salon annuel qui s’est tenu les 26 et 27 janvier 2021. Par ailleurs, Tout Faire en collaboration avec Sun and Go pour la partie administrative, va investir dans la réduction des émissions de CO2 de ses 480 magasins, notamment en les équipant de de panneaux photovoltaïque sur les toits ou les parkings.