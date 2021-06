Une ex-Linkcity pour piloter Léon Grosse Immobilier

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer France Supprimer Léon Grosse Supprimer Valider Valider

Léon Grosse a recruté Emilie Palanque, ancienne dirigeante du promoteur Linkcity pour développer sa filiale dédiée à la promotion : Léon Grosse Immobilier.

Le promoteur versaillais Léon Grosse Immobilier tient sa nouvelle directrice générale : Emilie Palanque.

En place depuis le 16 juin dernier, l'ex-dirigeante de la filiale promotion de Bouygues Construction, Linkcity, « a pour mission d’accélérer le développement de Léon Grosse Immobilier, filiale du Groupe Léon Grosse dédiée à la promotion et au montage immobilier », explique son nouvel employeur dans un communiqué.

Ancienne directrice du développement de Linkcity en Ile-de-France puis en Europe Centrale, cette diplômé de l’Edhec est chargée de « définir et conduire la stratégie de Léon Grosse Immobilier pour répondre principalement aux enjeux majeurs de la transition écologique, de la santé et de la population senior, en cohérence avec le plan stratégique du Groupe Léon Grosse et dans la continuité de la dynamique animée par Nicolas de Saint Maurice (directeur du développement en Ile-de-France, NDLR) et ses équipes ».