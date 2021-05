Alerte sur la gestion des granulats

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Infrastructures Supprimer Développement durable Supprimer Chine Supprimer Europe Supprimer Amérique du Nord Supprimer Valider Valider

Les travaux inédits d’un groupe d’experts internationaux confirment que les besoins d’exploitation du sable vont exploser ces prochaines décennies. Il y a urgence pour à la fois produire des données fiables sur le sujet et trouver des alternatives.

Partout dans le monde, l’industrie du BTP recourt aux granulats pour fabriquer du béton, du verre, ou encore des enrobés routiers. Chaque année, des dizaines de gigatonnes de sables sont extraites de carrières, des littoraux ou encore draguées depuis le fond des océans. Une étude scientifique publiée dans la revue internationale One Earth le 21 mai 2021 confirme que l’exploitation de cette ressource ne risque pas de s’arrêter de sitôt.

Les projections montrent que la demande en granulats, établie à 25 gigatonnes par an en 2021, s’élèvera à 55 gigatonnes en 2060 (sables, gravillons et graviers). Un doublement de la demande qui risque « d’affecter les écosystèmes et de causer des dommages irréversibles » en plus « d’augmenter la rareté de cette ressource, ce qui déclencherait de nouveaux conflits », alertent les scientifiques. A l’heure actuelle, les granulats restent l’une des ressources naturelles les plus utilisées au monde par l’industrie, devant le charbon, le calcaire, ou même le bois.

Multiplication des exploitations illégales

Les principaux continents à l’origine de cette hausse de la demande sont l’Europe, l’Amérique et, depuis peu, l’Asie. En Chine, le boom du secteur de la construction ces dernières années entraîne une forte hausse de la demande. A tel point que l'exploitation illégale des mines de sable se multiplie, en particulier à proximité du fleuve Yangzi, où 580 sites ont été répertoriés en 2017.

La communauté scientifique s’accorde sur le fait que les quantités de granulats consommées dans le monde restent bien plus importantes que celles générées naturellement par les phénomènes d'érosion des sols, ce qui vaut plus largement pour l’ensemble des sédiments extraits. Pour le seul secteur de la construction, la quantité de sédiments extraits en 2015 - activités d’extraction, excavations du génie civil et dragages dont le sable, les gravillons et le graviers ne représentent qu’une fraction - s’élevait à 316 Gt, soit 24 fois plus que la quantité produite par l'érosion naturelle.

