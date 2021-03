UNE ÉPOPÉE DU GONFLABLE

Séduisant architectes et artistes par leur caractère mobile et leur légèreté, les structures gonflables se déploient tous azimuts dans les années 1960 et deviennent un phénomène de société. Démonstration au centre Pompidou-Metz, où plus de 250 œuvres et une cinquantaine de documents audiovisuels témoignent de la richesse d'un moyen de construction aux applications multiples, qu'elles soient industrielles, ludiques, contestataires ou utopiques.