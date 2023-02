UNE ÉMANCIPATION SCANDINAVE

Exit l'esthétique moderniste qui a fait son succès, le design scandinave explore désormais des styles comme le brutalisme, dans une approche sophistiquée. Refusant d'opposer artisanat et industrie, local et international, et s'appuyant sur l'économie circulaire, cette nouvelle génération de créateurs et de marques pose les bases, solides, de sa durabilité.