Samse, une centenaire pleinement indépendante

Créé en 1920 et basé à Grenoble, SAMSE est le second groupe français de distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l’habitat. Composé de 29 enseignes, il emploie 5 770 collaborateurs, dispose de 350 points de vente répartis sur 55 départements et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,5 Md € en 2019.