Une campagne pour attirer les jeunes vers les métiers de la rénovation énergétique

L’Ademe et le ministère délégué au logement lancent une campagne de valorisation des métiers de la rénovation énergétique sous l’égide de France Rénov’. Son ambition : faciliter 150 000 recrutements nécessaires à ce marché d’ici à 2023.

Casser les codes. C’est le credo de l’Ademe et du ministère délégué au logement, qui initient une campagne pour susciter des vocations pour les métiers de la rénovation énergétique, en particulier auprès des jeunes. Une opération menée sous l’égide de France Rénov et financée par France Relance afin d’accélérer la transition écologique dans le bâtiment, et répondre ainsi à une demande croissante pour réaliser des travaux de qualité.



150 000 embauches à l’horizon 2023

L’objectif, dans un contexte de pénurie de main d’œuvre dans le BTP, est de faciliter 150 000 recrutements nécessaires au marché de la rénovation énergétique d’ici à 2023.



Cette démarche s’adresse aussi aux professionnels du secteur, en particulier aux artisans, afin de les inciter à se former, à acquérir des spécialisations en rénovation énergétique des bâtiments, ainsi qu’aux publics en voie de reconversion professionnelle et aux demandeurs d’emploi.



Sortir des clichés

L’idée de cette campagne est de déconstruire les préjugés associés au bâtiment par méconnaissance des opportunités qu’offrent aujourd’hui les entreprises du secteur. Elle comprend notamment une websérie Les reconstructeurs, construite en partenariat avec le CCCA-BTP, et un Mooc pour briser les clichés liés au secteur, présenter les différents métiers et inciter à la formation.

Au programme également : des annonces « sortons des clichés » dans la presse et sur les réseaux sociaux, des spots radio, ou encore une activation jeu vidéo montrant le fonctionnement des chantiers de manière pédagogique sur la plateforme Twitch.