Une campagne de ravalement des façades du cœur historique de Fréjus

La Ville de Fréjus lance une campagne baptisée « Refaites une beauté à votre façade ».

Dans la poursuite de sa stratégie pour l’amélioration de la qualité de son cadre de vie, la Ville de Fréjus (Var) lance une campagne de ravalement des façades de son centre historique, baptisée « Refaites une beauté à votre façade ». L’objectif est de permettre aux habitants de maintenir en état leur patrimoine immobilier.

Votée en conseil municipal le 13 avril dernier, cette campagne permettra à plus de 300 façades de bénéficier d’un rajeunissement. Pour accompagner les propriétaires, la Ville financera une partie importante des travaux. En effet, elle subventionnera 30 % de la dépense, avec un plafond de 3 000 € par façade, pour les enduits et peintures minérales, les enduits industriels et le nettoyage. Concernant les enduits traditionnels à la chaux, elle financera 40 % de la dépense, avec un plafond de 3 000 € par façade.

D’autres interventions pourront également faire l’objet d’un financement par la Ville, comme le déplacement des climatiseurs, la peinture des volets ou la dépose des enseignes commerciales. En outre, les propriétaires auront la possibilité de prétendre à une aide de 1 000 € pour les dispositifs d’intégration des climatiseurs.

Cette grande campagne s’appuie sur l’arrêté préfectoral du 13 novembre 1992 rendant obligatoire le ravalement des façades des immeubles tous les dix ans. Les travaux seront lancés à compter du mois de septembre 2021. Ils se dérouleront en plusieurs phases au cours des cinq prochaines années. Chaque campagne sera engagée sur deux ans et mobilisera un budget annuel de 150 k€.