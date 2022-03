Une boussole éthique tempère le boom du génie écologique

Dans un marché en plein boom, les entreprises du génie écologique ne se laissent pas éblouir : l’humilité et l’adaptabilité face au vivant servent de boussole aux professionnels réunis le 10 mars à Sèvres (Hauts-de-Seine) par l’Union nationale des entreprises du paysage (Unep), en partenariat avec les Acteurs de l’ingénierie et du génie écologique (A-Igéco) et l’Office français de la biodiversité.