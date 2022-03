Une bonne année pour ITM Équipement de la maison

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer bricolage Supprimer Bricocash Supprimer Bricomarché Supprimer Bricorama Supprimer France Supprimer Portugal Supprimer Europe Supprimer Résultats annuels Supprimer Valider Valider

Le groupement Les Mousquetaires a publié ses résultats sur l’exercice 2021. Ses enseignes Bricolage ont réalisé en France un volume d’affaires de près de 3,6 Md€.

Sur le marché du bricolage, ITM Équipement de la maison a connu une année 2021 faste en France. La branche bricolage du groupement Les Mousquetaires a étrenné son nouveau concept NEC -pour « Nouvelle expérience client »- autour de ses deux enseignes Bricomarché et Bricorama. Et sur le plan comptable, il a réalisé un volume d’affaires cumulé de 3,6 Md€.

+17,5 % pour Brico Cash

Dans le détail, les sorties caisse de Bricomarché, Bricorama et Brico Cash s’élèvent à 3,415 Md€, en hausse de 7,4 %. A noté que l’enseigne Brico Cash « progresse de +17,5%, avec sept nouvelles ouvertures pour atteindre 48 points de vente à fin 2021. » Quant à pôle e-commerce (BricoPrivé et Racetools), il réalisé un chiffre d’affaires de 160 M€.

865 points de vente

Au niveau européen, le groupement cumule un chiffre d’affaires de 4,4 Md€. Ainsi, Bricomarché a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de +10,3 % au Portugal et de +17,1 % en Pologne. Pour rappel, Bricomarché compte 692 points de vente en Europe (468 en France, 47 au Portugal, 177 en Pologne). Bricorama détient 125 magasins (dont 1 en Géorgie et 1 au Madagascar) et Brico Cash 48 dépôts.