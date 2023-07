Une biennale à la mode de Caen

Ce sera Caen? Ce sera du 4 au 11 octobre 2023 que le chef-lieu du Calvados organisera la septième édition de sa biennale d’architecture. Thématique de cette édition : «Explorons la nature des villes». A savoir, interroger les relations entre ville et nature, et parcourir le territoire à la recherche d'un récit sensible et collectif.

La programmation de cette édition entend inviter à une réflexion collective pour se mobiliser et débattre dans une dynamique positive. Parmi les événements programmés, une journée est dédiée aux professionnels (élus, services des collectivités, promoteurs, aménageurs, architectes, urbanistes, concepteurs, etc.) : «Vers quelle biodiversité urbaine? Comment prendre en compte le vivant à toutes les échelles de la ville?».

Ces questions seront développées le vendredi 6 octobre, lors d'une table ronde autour d’un «grand témoin», l’architecte et docteure en architecture, Léa Mosconi et de 5 ateliers thématiques.

Renseignements au 02 3183 7929 et sur le site dédié de la manifestation.