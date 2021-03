Un viaduc s'effondre en Inde

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Infrastructures Supprimer Asie Supprimer Valider Valider

Un viaduc en cours de construction s'est écroulé dans la région de New Dehli, le dimanche 28 mars 2021. Un accident similaire avait eu lieu il y a quelques mois dans un autre état du pays.

La région de New Dehli, en Inde, a été le théâtre d’un événement dramatique ce week-end. Dimanche 28 mars 2021, un viaduc situé sur le chantier du Dwarka Expressway, s’est écroulé. L’accident est survenu autour de 7h30 du matin, ont expliqué les autorités et a fait trois blessés.

Cause encore inconnue

Les causes de l’accident n’ont pas encore été communiquées. L’entreprise mandataire a toutefois fait savoir au journal The Hindu qu’elle avait lancé des investigations sur ce sujet.

Ce n’est pas le premier événement de ce type survenu en Inde. Fin novembre 2020, un drame similaire avait eu lieu sur un pont situé à Sohna, dans l’état de Haryana. Poonar Kumar, ingénieur génie civil, avait expliqué à l'époque que la cause de l’effondrement était due à un chargement excentré de la poutre de lancement par rapport à l’axe de l’une des piles du viaduc.

Dix ans de retard

Le chantier du Dwarka Expressway doit, à terme, permettre de décongestionner l’autoroute NH-48, régulièrement encombrée.

Long de 29 km de long, il comprend la construction de plusieurs viaducs entre huit et six voies, d’un échangeur à quatre niveaux et d’un tunnel routier urbain à huit voies pour accéder à l’aéroport de New Dehli.

Débuté en 2006, l’achèvement de cette route était initialement espéré avant 2010, mais a été retardé d'une dizaine d’années déjà à cause de problèmes dus à l’acquisition de terrains. Début mars 2021 son tracé était achevé à 50 % selon les autorités.