Un Trophée du négoce "Animation commerciale" pour Tout Faire Valdeyron et son camion

Depuis le début de l'année 2022, Tout Faire Valdeyron a imaginé une réponse originale à la concurrence croissance observée sur son rayon de libre-service. Un camion spécial a été conçu, qui fait le tour des chantiers artisanaux dans la région. Equipé d'un groupe électrogène, le camion permet de faire fonctionner de l'outillage électroportatif. Une sélection de produits innovants est réalisée par les équipes de Tout Faire Valdeyron, autour de la sécurité et de l'efficacité des chantiers. Cette initiative a renforcé le lien entre l'enseigne et ses clients, y comrpis dans des territoires ruraux, parfois assez éloignés d'un point de vente physique. Le négoce se positionne comme un apporteur de solutions, et renforce sa vocation d'accompagner les professionnels. Cette démarche a convaincu le jury, du fait de sa parfaite adéquation avec l'esprit de la profession.