Un téléphérique pour relier Nice et Saint-Laurent-du-Var en 2025

La métropole Nice Côte d’Azur vient de publier l’avis d’appel public à la concurrence pour la conception, la réalisation et la maintenance d’un téléphérique urbain reliant Nice et Saint-Laurent-du-Var, situées de part et d’autre du Var. Les travaux, incluant un parc relais, sont chiffrés à 40 M€. Sa mise en service est prévue fin 2025.