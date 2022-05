Un symbole international pour l’accessibilité

Service architecture et urbanisme | | , , ,

L’Union internationale des architectes (UIA) a dévoilé le résultat du concours lancé en janvier dernier pour la création d'un nouveau logo international d'accessibilité…

Trois cent cinquante-cinq candidatures et un seul lauréat : l’architecte ukrainien Maksym Holovko, créateur d’un logo universel d’accessibilité «facilement reconnaissable, démontrant l'originalité de la forme tout en indiquant une ouverture, transmise simplement et puissamment à l'aide de formes et de principes de base» aux dires du jury.

Réuni le 11 avril dernier, ce jury de l’Union internationale des architectes (UIA) avec Rehabilitation International (RI) a décerné un second prix à la graphiste Lena Seifert (Allemagne) et un troisième prix à l’étudiante en architecture Barbora Tučanová (République Tchèque).

Trois mentions honorables ont été accordées à l’architecte Robin Herman (Belgique), à la graphiste Katrin Beste (Allemagne) ainsi qu’à sa consœur Amy Court (Australie).

Toutes les propositions reçues par l’UIA sont en ligne.