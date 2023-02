Un robot pour ramasser les déchets côtiers

Des pneus, des morceaux de carrosserie, des câbles, des chariots de supermarché, des filets de pêche, des plaques de tôle, des morceaux de bois, des briques, des composants de machines… Tous ont été remontés à la surface par une plateforme mobile de récupération des déchets sous-marins mise au point par les 14 partenaires du projet européen Maelstrom. Celle-ci a été testée pour la première fois en septembre 2022 à Venise (Italie), où est basé le CNR-Ismar, l’Institut des sciences marines du centre national de la recherche italien, qui coordonne le programme.

Huit câbles

Le principe : un robot muni d’un grappin plonge au centre d’une barge flottante à la recherche de détritus sous-marins. « Cette plateforme mobile est guidée par huit enrouleurs de câbles, deux à chaque coin de la piscine », explique Marc Gouttefarde, chercheur au Laboratoire d'informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier (LIRMM). Cette entité, qui dépend du CNRS et de l’université de Montpellier, est en charge des commandes du système. La technologie des robots à câbles, que l’on retrouve notamment dans les stades de football, est bien connue mais n’avait encore jamais été testée sous l’eau.

GPS et caméras

Pour localiser les déchets potentiels, on réalise un relevé bathymétrique qui détermine les différences de profondeur du plancher sous-marin. La barge est ensuite positionnée au bon endroit avec une précision centimétrique grâce à des GPS RTK et la plateforme mobile à grappin descendue. Les GPS ne fonctionnant pas sous l’eau, des caméras et des mesures acoustiques prennent alors le relais et permettent à un opérateur de définir si l’objet repéré est un déchet ou non. Une gageure lors des tests réalisés à Venise en raison de la forte turbidité de l’eau.

[...]