Un robot assistant pour les chantiers

Boston Dynamics a présenté dans une vidéo son tout dernier prototype de robot humanoïde, Atlas.

Dans une mise en scène de chantier, ce robot, capable de courir et sauter sur des terrains complexes et désormais équipé de pinces rudimentaires en forme de griffe composée d'un doigt fixe et d'un doigt mobile, soulève du bois de construction et un sac à outils en nylon avant de construire un pont grâce à la planche et de sauter sur les échafaudages...