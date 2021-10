Un quatuor multimodal remporte le concours des entrées de villes

Les 24 candidatures de l’édition 2021 du concours de "Reconquête des entrées de ville, de bourg, de territoire et de leurs franges" ont enthousiasmé le jury réuni par Patrimoine Environnement et Sites et cités remarquables de France. Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, remettra les quatre prix lors d’un colloque proposé par les deux associations, le 25 novembre à Paris.