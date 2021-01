Un pull de travail en laine recyclée et de fabrication locale

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Recyclage Supprimer EPI Supprimer Environnement Supprimer Tarn Supprimer Valider Valider

Spécialisée dans la fabrication de vêtements professionnels en maille, la société Concept Tricots Bonnemaille innove avec des vêtements vertueux, issus de matières premières locales recyclées.

Engagée dans une démarche environnementale, la nouvelle équipe dirigeante de Concept Tricots Bonnemaille développe une offre originale : des vêtements Workwear vertueux, conçus à partir de ressources et de savoir-faire locaux, en partenariat avec une filature régionale.

100 % issu de pulls recyclés

Ainsi est né le pull Lautrec, issu entièrement de pulls usés récupérés auprès des clients. Les fibres recyclées sont cardées et filées dans le Tarn, région de la société. Grâce à ce processus de recyclage 100 % local, le bilan carbone est réduit d’au moins 98 % (consommation d’énergie et d’eau, émission de CO2, pollution et épuisement des ressources) par rapport à un pull fabriqué à partir de fils neufs.

Protège du froid et du vent

Composé à 38% de laine, 22% coton, 28% polyamide, 7% acrylique et 5% d’autres fibres, le pull est souple, chaud et respirant. Il est adapté aux artisans qui travaillent dans des locaux peu ou non chauffés ou sur des chantiers. Son maillage serré protège du froid et du vent. Lavé avant assemblage, il ne rétrécit pas au lavage. Le col montant avec patte de boutonnage protège le cou et la nuque. Les coudes sont renforcés, les poignets et le bas du pull sont ajustés par des bords côtes. Il est proposé en bleu chiné esprit Denim (autres coloris à venir) et en taille S à 3XL.