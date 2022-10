Un projet de vitrage chauffant manière Willy Wonka pour Riou Glass

Avec l’installation de 250 m2 de vitrage chauffant CalorGlass, Riou Glass, ainsi que son partenaire installateur Vitrum Glass, annoncent avoir réalisé le plus grand projet de pose de ce type.

Le vitrage a pris la forme d'une serre tropicale sur le site de production de 3 000 m2 de l’entreprise La Chocolaterie à Saint-Thonan (29). Cette structure abrite des cacaoyers, visibles par les salariés comme par les visiteurs. Cette construction répond au souhait du directeur du fabricant de chocolat, Olivier Bordais : « Les plants de cacaoyers ont besoin d’une température constante à 26 °C et d’un niveau d’hygrométrie adapté. Mais nous voulions également qu’il n’y ait pas de condensation sur les vitrages afin que nos salariés, clients et visiteurs puissent voir nos plantes à tout moment. »

Maîtriser le climat

Chaque vitrage chauffant par rayonnement dispose de deux sondes pour calculer en temps réel la température de la serre. Riou Glass assure que la température de la pièce est homogène, que l’air n’est pas asséché et que les vitrages empêchent la formation de gouttelettes, assurant l’intégrité des cacaoyers. L’ensemble est associé par un système de pilotage qui ajuste automatiquement la température des vitrages.

Pour réaliser ce projet, RiouGlass a spécifiquement investi dans son outil industriel, et annonce avoir désormais les capacités de répondre à de grands projets de ce type.