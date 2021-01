« Un projet comme celui-ci n’a lieu que tous les vingt ans », Sébastien Bliaut (Vinci Construction Grands projets)

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Infrastructures Supprimer International Supprimer Vinci Supprimer Vinci Construction Grands Projets Supprimer btpeurope Supprimer Europe Supprimer Valider Valider

La construction du plus long tunnel immergé routier et ferroviaire du monde a débuté au mois de janvier 2021. Situé entre l’Allemagne et le Danemark, l’ouvrage de 18 km de long passera sous la mer Baltique, à 40 m de profondeur. Sébastien Bliaut, directeur du secteur Europe du Nord chez Vinci Construction Grands Projets, fait le point avec le Moniteur.fr sur les enjeux de ce méga-chantier.

En quoi consiste ce projet de liaison entre le Danemark et l’Allemagne ?

Le tunnel du Femern sera un passage routier et ferroviaire. Avec 18 km d’infrastructure immergée, il sera quatre fois plus long que le tunnel de l’Øresund que nous avions construit dans la même région il y a vingt ans. Toutefois, ce nouvel ouvrage étant plus imposant, nous avons dû multiplier les chaînes de production. Nous en mobilisons ainsi cinq, contre deux à l’époque pour l’Øresund.

Pour le construire, nous prévoyons d’acheminer quatre-vingt-neuf caissons préfabriqués de plusieurs dizaines de milliers de tonnes en mer, et de les installer à 40 m de profondeur. Le projet, en comptant les parties maritimes et terrestres, est estimé à 3,8 milliards d’euros hors taxes. Il doit durer neuf ans puisque la livraison du tunnel est espérée pour 2029.

Des premières campagnes géotechniques ont été menées l’année dernière. Toutefois, le génie civil n’a débuté qu’au mois de janvier 2021. Au pic de l’activité, nous attendons 1500 compagnons sur place.

Vous utilisez la même technique de réalisation que pour le tunnel de l’Øresund il y a vingt ans. En quoi ce chantier reste-t-il un défi sur le plan constructif ?

Vue d'artiste du futur tunnel du Femern[...]