Un prix récompense la renaissance d’une abbaye cistercienne

Lauréat de la première édition du « prix du patrimoine paysager et écologique », le projet de restauration de l’abbaye de Bonnecombe et de son domaine de 180 hectares à Comps-la-Grand-Ville (Aveyron) véhicule une vision de la transition écologique. Entre ouverture au monde et introspection, le monument cistercien fondé en 1167 se prépare à accueillir des étudiants, des bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance et des touristes. La mise aux normes des établissements recevant du public concentre les trois quarts du plan de financement de 15 millions d’euros.

