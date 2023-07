Un premier VIPros days en Franche-Comté

Selon l’organisateur, 600 professionnels issus de 450 entreprises du bâtiment ont participé à la première édition des VIPros days. Les acteurs du bâtiment francs-comtois se sont retrouvés sur le site de la Saline Royale d’Arc-et-Senans (Doubs). Là, une vingtaine de partenaires se sont donné rendez-vous pour présenter des offres d’outillages, d’équipements et de solutions. VIPros avait également réservé une belle place aux Compagnons du Tour de France venus pour l’occasion faire des démonstrations. En matière d’animation, VIPros s’était entouré de représentants du CNDC (Centre National du Coaching) venus dérouler une série de mini-conférences sur le coaching d’entreprises.

À LIRE AUSSI ViPros lance Vipros Connect

Nouer des partenariats locaux

« Il s’agit de notre premier événement organisé en région, explique Hugues Lecomte. Ici, ce sont localement 1 000 entreprises qui adhèrent à notre programme de fidélité, sur un total de 13 600 entreprises et 83 000 professionnels au niveau national. C’est aussi une première quant à notre rapprochement avec les Compagnons du Tour de France. À Mouchard, ils ont l’ambition d’agrandir leurs locaux et dans ce contexte, nous souhaitons que nos partenaires industriels les accompagnent, sous différentes formes. Par ailleurs, dès la rentrée prochaines VIPros accompagnera les jeunes professionnels, dont les Compagnons du Tour de France, à la sortie de leur formation. Ils pourront bénéficier des offres proposées par les industriels pour l’achat de matériel. »

Après cette première édition, le souhait d’Hugues Lecomte serait de poursuivre le tour de France en organisant un événement annuel ou biennal en région.

Une mécanique bien rôdée



Implantée à proximité de Strasbourg, VIPros emploie 15 salariés, dont 6 attachés au développement informatique, à la gestion des données et aux e-marketing. « VIPros véhicule la promotion des marques partenaires vers les professionnels du bâtiment inscrits et qualifiés par la nature de leurs achats, détaille Christian Pividori. Cette connaissance de chacun permet d’adresser très directement des messages en relation avec leur centre d’intérêt.

L’ensemble des pros inscrits sur VIPros génère environ 40 M€ d’achats par an.

Dans la pratique, les entreprises inscrites au programme de fidélité VIPros disposent d’une application pour remonter les photos des factures d’achat de produits éligibles. « Cela ne change rien à leurs habitudes. A partir de ces informations, nous créditons automatiquement le compte de points d’une part et les ODR, c’est-à-dire le cash-back faisant suite à l’achat sur le compte bancaire de l’entreprise, d’autre part. À titre individuel, chaque entreprise utilisant nos services peut arriver à dégager chaque année de 3 000 à 4 000 € de cash-back, sans compter la conversion des points accumulés au fil des achats... »

VIPros travaille aujourd’hui au développement des motivations d’achat liées aux vertus éco-responsables des produits et équipements.

Objectif : 50 partenaires

VIPros gère actuellement une vingtaine de partenaires industriels. Christian Pividori : « En 2024, nous devrions en compter 30. Avec l’objectif de réunir 50 industriels à terme. Cela prend du temps car les cycles de décision sont longs. »

Pour chaque industriel qui entre au programme de fidélité VIPros, cela passe par un chèque annuel de 40 à 80 k€ selon les options souscrites. Le nouveau venu s’engage pour l’année en cours et les deux suivantes. Ensuite, le renouvellement s’effectue tous les 3 ans.

Si VIPros dispose majoritairement de partenaires industriels du secteur sanitaire et plomberie, l’entreprise souhaite élargir le spectre, avec dans un premier temps des marques du secteur de la décoration.