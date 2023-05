Un premier trimestre en hausse pour Herige

L’année débute bien pour le groupe Herige. La société vendéenne a dévoilé une hausse de son activité de 17,2 % à périmètre courant (+ 6,2 % à périmètre comparable) sur le premier trimestre de son exercice 2023. Son chiffre d’affaire s’élève à 227,1 M€. D’après le communiqué financier, cette croissance « reflète un environnement contrasté entre une baisse marquée de la construction neuve et d’un maintien de la rénovation. »

Porté par la menuiserie industrielle

Dans le détail, cette progression s’appuie sur le dynamisme de ses activités menuiseries industrielles (+51 % à périmètre courant et +14,6 % à périmètre comparable) et l’industrie béton (+14,6 % à périmètre courant et +5,6 % à périmètre comparable). Quant au négoce, il « s’inscrit en hausse limitée de 0,8 % (en courant comme en comparable), soutenue essentiellement par un effet prix et d’une bonne tenue des activités de travaux publics ».