Un premier trimestre correct pour Bouygues malgré des pertes

Les activités de construction toujours en forme

Le chiffre d’affaires des activités de construction s’établit à 5,2 milliards d’euros au premier trimestre 2023, en hausse de 5% sur un an, tiré par Colas (2,61 Mds €) et Bouygues Construction (2,31 Mds €). À périmètre et change constants, la progression du chiffre d’affaires est de 5% également. Le chiffre d’affaires de Bouygues Construction progresse de 6%, porté par la bonne performance des pôles Bâtiment International et Travaux Publics. Celui de Colas de 9%.

Equans pleinement intégré aux résultats

Depuis janvier 2023, les chiffres d’Equans comprennent ceux de Bouygues Energies & Services. Le premier trimestre 2023 constitue donc le premier trimestre d’intégration de Bouygues Energies & Services au sein d’Equans.

Equans a réalisé, au premier trimestre, un chiffre d’affaires de 4,4 milliards d’euros et dégagé un résultat opérationnel courant des activités de 98 millions d’euros, soit une marge des activités (marge de ROCA) de 2,2%, cohérente notamment avec la saisonnalité des activités.

Des carnets de commandes toujours plus fournis

À 15 Mds € et en hausse de 8%, le carnet de commandes de Bouygues Construction (hors Bouygues Energies & Services) offre une bonne visibilité sur l’activité future. Cette hausse est portée par celle du pôle Bâtiment International.

Au cours du premier trimestre 2023, Bouygues Construction a enregistré une prise de commandes en hausse de 93% par rapport au premier trimestre 2022, tirée par la signature de plusieurs contrats significatifs, notamment à l’international (le métro d’Abidjan pour environ 770 millions d’euros, un hôpital au Royaume-Uni pour environ 330 millions d’euros et un hôpital au Maroc pour environ 130 millions d’euros), mais aussi par la signature en France de deux contrats pour le métro de Toulouse d’environ 350 millions d’euros.

Avec 13 Mds €, le carnet de commandes de Colas affiche une hausse de 8% sur un an (+10% à change constant et hors principales cessions et acquisitions). Il profite d’une prise de commandes en hausse de 17% par rapport au premier trimestre 2022, et particulièrement dynamique dans les activités ferroviaires à l’international (notamment le métro d’Abidjan pour environ 330 millions d’euros).

A fin mars 2023, le carnet de commandes d’Equans s’établit, lui, à 26,7 milliards d’euros, offrant une bonne visibilité sur l’activité future.

Seul l'immobilier...

Dans l’immobilier, les clients demeurent attentistes, tant dans le résidentiel que dans le tertiaire, en raison du contexte inflationniste et de la hausse des taux d’intérêt. Bouygues Immobilier a donc fait le choix de décaler le lancement et la mise à l’offre de certains projets, impactant un peu plus le stock disponible à la vente et les réservations. En conséquence, le carnet de commandes de Bouygues Immobilier (331 M€) est en repli de 20% par rapport au premier trimestre 2022. Le chiffre d’affaires de Bouygues Immobilier, hors la quote-part des co-promotions, est en baisse de 17% par rapport au premier trimestre 2022, reflétant le contexte de marché.