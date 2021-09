Un premier site HQE pour Frans Bonhomme

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Dans les agences Supprimer Les stratégies Supprimer Négociation interprofessionnelle Supprimer France Supprimer Val-d'Oise Supprimer Valider Valider

L’enseigne spécialisée dans les travaux publics, aménagement extérieur et l’assainissement non collectif a inauguré, début septembre 2021, une agence pilote à Taverny qui s’inscrit dans sa stratégie RSE. Elle y accueille un point de vente multi-expertises, une direction régionale et une plateforme logistique.

Le groupe Frans Bonhomme a inauguré il y a quelques jours un nouveau bâtiment à Taverny (Val d’Oise) dans la région parisienne. Implanté sur une parcelle de 18000 m², il accueille un point de vente et une direction régionale de l’enseigne. Et au début de l’année 2022, il intègrera une plateforme logistique. Ce n’est pas la seule particularité de ce site : il est le premier de l’enseigne à répondre aux objectifs de la certification Haute qualité environnementale (HQE) avec plus de 250 arbres plantés, une toiture végétalisée, un parking engazonnée avec des places pour des véhicules électriques, des abris vélos et un éclairage LED sur l’ensemble du site.

Une vitrine nationale

« La maîtrise et la réduction de notre empreinte environnementale ont guidé la construction du site de Taverny dès la genèse de ce projet, explique Pierre Fleck, Président du Groupe Frans Bonhomme dans un communiqué. Notre objectif était clair : créer un site vitrine sur le plan régional mais également national, en phase avec l’ambition et l’image d’un Groupe leader de la distribution spécialisée en solutions réseaux et infrastructures. Depuis plus de 3 ans, des investissements majeurs ont été réalisés en faveur de la modernisation et du réaménagement de nos sites notamment dans les grandes villes depuis le rapprochement avec DMTP en 2019. À Taverny, nous ouvrons le premier site du Groupe Frans Bonhomme certifié HQE, illustrant notre volonté d’être un acteur responsable de notre marché. »

En phase avec la stratégie RSE du groupe

Ainsi, pour réduire son empreinte carbone et son impact direct sur l’environnement, l’enseigne de négoce s’est lancé dans le remplacement « progressif » de ses chariots thermiques par des chariots électriques. « Cette année, 65 chariots électriques ont été intégrés au sein de sa flotte d’engins de manutention. Également, depuis 2020, il oriente son choix de véhicules de fonction et de service vers des véhicules moins émissifs en CO2. »