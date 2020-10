Un portail web 100% dédié aux étancheurs

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Etanchéité Supprimer Etanchéité en toiture Supprimer Artisan toiture Supprimer Soprema Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le groupe Soprema propose un nouveau service digital, mysoprema.fr, destiné à faciliter les démarches de ses clients étancheurs.

Le nouveau site mysoprema.fr donne accès à toutes les informations utiles au quotidien des étancheurs. Via le portail, il leur est possible de consulter en temps réel le suivi des commandes et livraisons, leur historique et leurs listes de prix, générer les devis, factures, bons de commandes, télécharger les fiches techniques des produits, s’inscrire aux formations en étanchéité proposées par le groupe, accéder aux guides de solutions d’étanchéité ou encore joindre leur contact dédié chez Soprema.

Accessible sur ordinateur, smartphone ou tablette, My Soprema est conçu de manière évolutive. Les étancheurs pourront indiquer les aspects à améliorer ou suggérer de nouvelles fonctionnalités. Sous peu, il leur sera possible de passer commande directement depuis le site.