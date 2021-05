Un plancher chauffant clé en main signé Altech

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Plancher chauffant Supprimer Saint-Gobain Distribution Bâtiment France Supprimer France Supprimer Valider Valider

À l’occasion de ses 15 ans, la marque Altech lance une nouvelle solution de plancher chauffant basse température complète et clé en main, qui englobe tous les éléments, de la dalle isolante au thermostat de régulation.

La marque Altech, créée en 2006 par Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, présente un nouveau système de plancher chauffant destiné à faciliter la vie des installateurs. Il se compose d’une dalle d’isolation thermique de sol (mousse rigide légère revêtue aluminium-kraft, en plusieurs épaisseurs, très résistante à la compression, à finition rainurée bouvetée pour une pose facile), d’un système hydraulique avec tubes PER BAO (polyéthylène réticulé à barrière anti oxygène, complètement imperméable, empêchant la formation de boues et de corrosion) et collecteurs (en Inox, laiton ou matériau de synthèse) pré-montés avec vanne d’arrêt, débitmètre et purgeur, et enfin, d’une régulation au choix, filaire, sans fil ou connectée.



Confort, économies, facilité d’installation



Le plancher chauffant basse température Altech revendique divers avantages : la diffusion d’une chaleur (ou d’une fraicheur en été) douce et homogène, sans mouvements d’air ni variation brusque de température, avec un taux d’humidité constant ; des éléments techniques invisibles ; des économies d’énergie garanties grâce à une consommation régulée.

Pour une installation personnalisable et sur mesure, Altech propose l'outil Solu +, qui permet d’obtenir rapidement le coût détaillé des solutions selon les travaux à réaliser, d’enregistrer les chiffrages, d’établir un devis et de commander en ligne. Un tutoriel d’installation pédagogique et ludique en 8 étapes est également proposé. Altech est vendu dans les points de vente Cedeo.