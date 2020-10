Un plafond rafraîchissant assure le confort d’été d’une maison bois toulousaine

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Artisan chantier Supprimer Artisan chauffagiste Supprimer Murs et plafonds chauffants Supprimer Plafond chauffant Supprimer Haute-Garonne Supprimer Toulouse Supprimer Valider Valider

Dans cette maison à ossature bois située au sud de Toulouse, les 230 m² de surface habitable sont équipés du système Acosi+ qui assure à la fois le rafraîchissement et le chauffage de la maison.

A Marliac, au sud de Toulouse, l’architecte Fabrice Jeanjean pilote le chantier d’une maison à ossature bois de 230 m² sur trois niveaux, dont le premier semi-enterré en maçonnerie traditionnelle. Dotée de larges ouvertures en façade nord, la construction est isolée avec 145 mm de laine de bois dans l’ossature et 80 mm en doublage intérieur, ainsi que 200 mm de polyuréthane pour l’isolation du toit-terrasse.

Une enveloppe performante pour éviter les déperditions d’énergie en hiver, mais qui ne suffit pas pour le confort d’été. « La faible inertie des maisons à ossature bois pose problème en cas de surchauffe : une fois que la chaleur est entrée, il est difficile de l’évacuer, résume Fabrice Jeanjean. Le recours à la climatisation étant exclu, nous avons privilégié le plafond rafraîchissant pour assurer une régulation en douceur, et sans brassage d’air, de la température intérieure. »

Le système choisi est Acosi+, de la marque Thermacome. Chargés de la pose, les deux artisans de l’entreprise ariégeoise ABTP avancent au rythme de 50 m² par jour : les dalles de PSE sont fixées directement sur les fourrures au plafond, puis il faut positionner les tubes plastiques qui transportent l’eau mise à température, et enfin relier les réseaux à la pompe à chaleur. Le plaquiste peut alors doubler le plafond.

« C’est notre premier chantier avec ce produit : la mise en œuvre se fait facilement, constate David Renaudon, l’un des deux artisans d’ABTP. Comparé au plancher rafraîchissant, le gros avantage de travailler en plafond est la perte d’inertie : le système est plus réactif, et ne génère pas de point de rosée. » Selon les données communiquées par Thermacome, le plafond est « presque deux fois plus performant qu’un plancher en rafraîchissement (1) », et une dizaine de minutes suffisent à faire évoluer la température d’une pièce de plus ou moins un degré Celsius.

Pour l’architecte Fabrice Jeanjean, un autre avantage du rafraîchissement par le plafond est la liberté de choix pour les revêtements de sol. Pour la pièce de vie et les chambres, le maître d’œuvre a privilégié le parquet flottant, et le carrelage dans les pièces humides. Le système Acosi+ est aussi installé au premier niveau semi-enterré, car il constitue la seule source de chauffage de la maison, avec une alimentation par une pompe à chaleur air/eau et une régulation pièce par pièce. « La conception du plafond, associant un tube à faible pas et un diffuseur aluminium de forte conductivité, permet de fonctionner avec de l’eau à basse température (35°C), et donc de limiter la consommation d’énergie », précise Christophe Pinchon, chef de produits marketing Thermacome.

Les caractéristiques du système obligent en revanche à bien coordonner l’ensemble des corps d’état avant le début de la pose. Il faut notamment que le plaquiste ait pu poser les fourrures, et l’électricien repéré la position de ses luminaires via un marquage au sol. « En tant que maître d’œuvre, cette obligation d’anticiper est intéressante dans la gestion du chantier. Chacun sait où et quand il doit intervenir », constate Fabrice Jeanjean. Démarré au mois de février, le chantier doit s’achever en novembre, avec un léger retard dû à la crise sanitaire.