Un permis à double détente pour remédier à la crise du logement ?

La loi du 26 mars 2018 sur les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 a créé le permis à double état tendant à assurer la réversibilité des constructions réalisées dans le cadre de cet événement. Face à la crise persistante du logement en Ile-de-France, les notaires du Grand Paris ont émis 30 propositions et parmi elles figure la généralisation du permis à double détente. Lors d’un colloque organisé le 19 octobre par le Groupement de recherche sur les institutions et le droit de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat (Gridauh) et les notaires du Grand Paris, les professionnels ont expliqué les bénéfices de cet outil.