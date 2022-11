Un partenariat Icade-Saint-Gobain pour des bâtiments à faible impact environnemental

Saint-Gobain et Icade ont annoncé jeudi 10 novembre la signature d'une lettre d’intention en vue d’un partenariat visant à développer des bâtiments (bureaux, activités, logements et établissements de santé) à faible impact environnemental sur le territoire français.

Ce partenariat - qui vise l'intégration d'innovations constructives Saint-Gobain dans les projets du promoteur - portera notamment sur la construction bois, la construction hors site (préfabrication), et l’usage de nouveaux produits conçus avec des matériaux biosourcés et géosourcés.

Dans ce cadre, Saint-Gobain et Icade favoriseront l’utilisation de solutions et de matériaux comprenant une part de recyclé importante, et de produits et de systèmes issus du réemploi.

Neutralité carbone

« Icade a fait du bas carbone sa priorité stratégique et l’un des piliers de sa Raison d’être, et a souhaité accélérer ses ambitions de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre en alignant l’ensemble de ses activités sur une trajectoire 1,5° « zéro émission nette », validée par la SBTi. La signature de ce projet de partenariat avec Saint-Gobain s’inscrit dans notre démarche d’accompagner nos partenaires dans le déploiement de solutions constructives innovantes et toujours plus exemplaires en termes de performance environnementale, au service de nos clients », a expliqué Olivier Wigniolle, directeur général d’Icade.

Les deux entreprises veilleront ainsi à la résilience des bâtiments, notamment à l’adaptation au changement climatique.

Ce partenariat permettra aux deux groupes de renforcer leur présence sur le marché de la construction bas carbone en France. Et pour Saint-Gobain il constitue "nouvelle étape de sa feuille de route CO2 visant la neutralité carbone à horizon 2050, et pour 2030 une réduction de 33% de ses émissions de CO2, scope 1 et 2, en termes absolus par rapport à 2017 et de 16% en scope 3", a ajouté Thierry Fournier, directeur général adjoint de Saint-Gobain, en charge de l’Europe du Sud, du Moyen Orient et de l’Afrique.