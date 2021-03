Un palmarès fondateur pour les paysagistes concepteurs

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Paysage Supprimer Paysagistes concepteurs Supprimer FFP Supprimer Hauts-de-Seine Supprimer Finistère Supprimer Gironde Supprimer Orne Supprimer Charente-Maritime Supprimer France Supprimer Yvelines Supprimer Valider Valider

La première proclamation d’un palmarès conçu par et pour les paysagistes a tenu son objectif : démontrer la diversité des registres actionnés par la profession, cinq ans après la création du statut de paysagiste concepteur. Les 15 lauréats récompensés se classent en trois catégories : travaux de jeunes diplômés, réalisations et études de professionnels confirmés, recherches scientifiques.

L’esprit collégial associé au souffle de la jeunesse a présidé à la cérémonie du palmarès 2021 de la fédération française du paysage (FFP). Son président Henri Bava a cadré la première édition de l’événement dès l’ouverture, le 19 mars à l’Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles : « Qu’ils soient libéraux, salariés, enseignants, étudiants ou chercheurs, les paysagistes se fédèrent autour de la même exigence de territorialisation de l’action climatique à travers une écologie sociale ».

Visions d’avenir

Pour remettre les 14 prix et la mention spéciale, la fédération a placé ses forces vives régionales sur le haut du podium, à côté d’autres acteurs convaincus de l’intérêt public de la jeune profession, en particulier l’association des paysagistes conseils de l’Etat ou le réseau des Grands site de France.

Avec les travaux de diplôme et de recherche, la jeunesse a ouvert et clôt la cérémonie sur une nette tonalité féminine, incarnée par quatre lauréates sur cinq, dont les deux chercheuses. La porte ainsi ouverte sur l’avenir s’est exprimée à travers des thèmes qui marient l’esthétique et l’utilité sociale : l’eau dans la ville, l’agriculture, le réemploi, la participation et l’énergie.

