Un observatoire pour mesurer les pratiques bas carbone de l'industrie et du négoce

Porté par le Cercle Promodul / Inef4, ce nouvel outil recense les actions déjà engagées par les fournisseurs du BTP pour réduire leur impact environnemental. Le premier rapport montre déjà des avancées sur l'éco-conception et la décarbonation des sources d'énergie, et des marges de progression plus importantes sur la logistique et l'efficacité des process de production.