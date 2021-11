Un «observatoire» bien installé

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Culture Supprimer Profession Supprimer Conseil national de l'Ordre des architectes (Cnoa) Supprimer Cité de l'architecture et du Patrimoine Supprimer Afex Supprimer France Supprimer Monde Supprimer Valider Valider

«L'observatoire de l'économie de l'architecture» a été installé le 16 novembre 2021 par la ministre de la Culture. Objectif : mieux connaître la filière pour mieux la préparer à son avenir...

Observer avant d’agir, telle pourrait-être, somme toute, la devise si ce n'est la vocation primordiale de «l'observatoire de l'économie de l'architecture», installé lors d’une journée entière d’échanges, de débats et de tables-rondes le 16 novembre 2021, à la Cité de l’architecture et du patrimoine (Paris XVIe).

Cet «outil de connaissance et de suivi de la filière économique de l’architecture» selon les mots de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot-Narquin, venue en personne officialiser cette installation, se présente comme «un outil partenarial qui a vocation à réunir les acteurs de la filière et les ministères associés afin de construire une vision robuste et prospective du secteur».

L’architecture, discipline d’intérêt général, n’ignore pas les mutations sociales et environnementales de la société, ni la crise sanitaire traversée. La formation dispensée dans les écoles d’architecture, comme la pratique, les trajectoires professionnelles, en agence et en-dehors, évoluent et se diversifient, pour répondre à ces enjeux. Encore faut-il les connaître pour les anticiper, soutenir, valoriser et accompagner la profession, nourrir les politiques publiques et renforcer les fondamentaux de la loi de 1977 sur l’architecture.

L’observatoire nouvellement créé focalisera ainsi son attention sur cinq thématiques principales :



- la socio-démographie de la profession ;

- la nature de la commande architecturale ;

- les modèles d’affaires des entreprises d’architecture ;

- l’adaptation des formations à la réalité du marché du travail de l’architecture ;

- le soutien à l’international.

Un «portrait de la filière architecture» a été présenté, à l’occasion de cette journée, par le cabinet Boston Consulting Group (BCG) dans le cadre d’une étude de préfiguration de l'observatoire. Ce document – accessible ici (PDF de 33 pages) – vise à affiner également «la connaissance des comportements économiques des architectes».

Un portrait qui gagnera à être précisé à la faveur des quelques angles morts et autres points aveugles qui subsistent : indicateurs sur la rémunération (honoraires ou salaires) des professionnels, suivi des architectes diplômés d’Etat (ADE) qui sortent des écoles et qui, faute de pouvoir s’inscrire à l’Ordre, s’évaporent des statistiques quant à leur parcours...

«Les architectes sont au service de la société pour répondre aux défis écologiques et sociétaux, mais leur travail n'est pas reconnu ni rémunéré à sa juste valeur» a par ailleurs déploré Christine Leconte, présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes (Cnoa).