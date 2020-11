Un nouvel itinéraire cyclable sur l’Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Mobilité Supprimer Valider Valider

Le Conseil communautaire de SQY a décidé d’aménager une piste cyclable sur l’Île de loisirs.

Une piste cyclable de 3,6 km verra le jour dans la commune de Trappes (Yvelines), sur l’Île de loisirs de SQY. Elle sera aménagée sur un chemin déjà existant qui part du club de voile, longe la N12 et passe au niveau du rond-point de la Croix-Bonnet à Bois-d’Arcy pour rejoindre la mare de la Tournelle à Élancourt. Le chantier est prioritaire en vue des épreuves de cyclisme des Jeux Olympiques 2024. Les travaux démarreront après la phase d’étude fin 2021 pour une mise en service de l’itinéraire cyclable début 2022.

À terme, cette liaison permettra de relier à vélo « le pôle gare de SQY/Montigny-le-Bretonneux et la zone d’activités de la Clef Saint-Pierre/Pissaloup où nous avons plus de 1 000 emplois avec notamment de grandes entreprises telles qu’Airbus et Thalès », précise Jean-Baptiste Hamonic, vice-président de SQY aux transports et aux mobilités durables.

Le coût total du projet s’élève à 1 389 M€, financé par l’agglomération de SQY et le Département des Yvelines à hauteur de 220 k€ chacun. Les 949 k€ restants seront à la charge de la Région Île-de-France.