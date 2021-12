Un nouvel eVito fourgon à autonomie augmentée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Véhicules utilitaires Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le fourgon eVito de Mercedes-Benz vient d’être équipé d’un nouveau groupe motopropulseur électrique et d’une nouvelle batterie de capacité utile 60 kWh, pour une autonomie quasiment doublée. Ce véhicule utilitaire « zéro émission locale » remplace le modèle lancé fin 2018.

Avec son autonomie portée entre 264 et 311 km (mixte WLTP) contre 150 km WLTP pour son prédécesseur, le nouvel eVito fourgon s'adresse à un plus large éventail d'utilisateurs, et est désormais adapté aux zones extra urbaines et rurales. Il dispose d’un groupe motopropulseur électrique de 85 kW qui entraîne les roues avant et embarque un chargeur refroidi par eau, d’une capacité de charge maximale de 11 kW, de 70 % supérieure au modèle précédent. Il peut être rechargé en courant alternatif (AC) sur des bornes publiques en moins de 6,5 heures, ou sur courant continu (CC). Avec sa puissance de 50 kW max. (80 kW max. en option), la batterie passe de 10 à 80 % de charge en 35 à 50 minutes sur une borne rapide DC.

Cinq modes de récupération pour recharger la batterie pendant la conduite sont désormais disponibles. Le conducteur peut modifier seul l’intensité de récupération avec les palettes situées derrière le volant. Avec le mode D Auto, cette intensité de récupération est modulée automatiquement en temps réel selon les conditions de conduite. Par ailleurs, trois programmes permettent au conducteur de privilégier le dynamisme ou l’autonomie par simple pression d’un bouton pendant la conduite.

Côté dimensions, l’utilitaire peut être commandé en deux longueurs, 5,14 m (long) ou 5,37 m (extra-long). La batterie étant logée dans le soubassement, l'espace intérieur offre jusqu'à 6,6 m³ de volume utile. Le fourgon est livré en standard avec la limitation de vitesse 120 km/h (80 et 100 km/h en option) et reprend les nombreux équipements de série de la ligne First.