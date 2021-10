Un nouvel architecte en chef pour le Groupe ADP

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Profession Supprimer ADP Supprimer Jean Nouvel Supprimer Arep Supprimer France Supprimer Monde Supprimer Valider Valider

Rafaël Ricote Gonzalez succède à François Tamisier qui a quitté ses fonctions au sein d’ADP...

Architecte DPLG, urbaniste, Rafaël Ricote Gonzalez, 54 ans, est le nouvel architecte en chef du Groupe ADP (Aéroports de Paris).Diplômé de Paris-Conflans en 1990, il obtient un DEA «Urbanisme et Aménagement» à l'Institut d’urbanisme de l'université Paris XII.

Dès 1989, il rejoint les équipes qui constitueront le socle d’Arep pour travailler sur la rénovation de la Gare du Nord. Son mémoire de DEA sur «La Gare du Nord comme pôle d’échange» constitue la base d’une vision multimodale du transport. Une vision développée dans son travail sur les grands pôles d’échanges en Ile de France au sein d’Arep (Versailles-Chantiers, Massy, Ermont-Eaubonne, Juvisy, Lieusaint et Nanterre-Université).

A partir du début des années 2000 il participe à la conception de grands équipements publics et de nombreux projets à l'international : Capital Museum à Pékin, Data Center pour ABC à Shanghai, Siège d’Air China à Pékin, Gare de Shanghai, Tour pour les JO à Pékin, Tours de bureaux à Hanoï, gares TGV au Maroc.



Responsable du projet d’Austerlitz pour Arep, lauréat de la consultation avec Jean Nouvel et Jean-Marie Duthilleul, il prend en charge la direction de l’atelier Austerlitz regroupant les équipes d’Arep et des Ateliers Jean Nouvel de 2007 à 2015. En parallèle il développe plusieurs projets en France (Rennes, Nice-Thiers, Cagnes-sur-Mer, Gare de Lyon, Toulouse, Lyon Part-Dieu), ainsi que les études et réflexions sur la création des nouvelles gares du Grand Paris en interconnexions avec le réseau SNCF (22 gares) pour le compte de la Société du Grand Paris et le suivi des études et de la réalisation de trois gares nouvelles (Rosa Parks, Pompadour et Nîmes Pont du Gard).

En 2017 il est nommé adjoint à la Direction de l’architecture et de l’urbanisme d’Arep. Il rejoint le Groupe ADP en 2019, en tant que responsable de l’agence d’architecture et de design, avant sa toute récente nomination à la succession de François Tamisier.