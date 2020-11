Un nouvel appui intermédiaire chez Knauf Insulation

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Isolation thermique par l’intérieur Supprimer Knauf Insulation Supprimer France Supprimer Valider Valider

Avec Acoustizap 2 Neo, Knauf Insulation perfectionne son système d’appui intermédiaire pour le doublage des murs sur ossature.

L’Acoustizap 2 évolue et devient Acoustizap 2 Neo. Grâce à sa nouvelle tête grise démontable sans outil, ce nouvel appui intermédiaire est plus simple et plus rapide à mettre en œuvre que son prédécesseur. Facilement réglable, sur une grande amplitude, il s'adapte à tous les supports, murs réguliers ou irréguliers, et sur tous les types de fourrures (F45/F47). Son corps orange résistant et cranté garantit un réglage fin et l’ensemble offre une très bonne tenue à l’arrachement et aux chocs.

Sa mise en œuvre s’effectue en trois temps : clipsage ou vissage de la base du cavalier sur le support ; réglage et blocage de la tige orange par un mouvement de rotation et verrouillage de la tête grise également par un mouvement de rotation. Cette nouvelle gamme, déclinée en version neuf ou Réno s’accompagne d’un nouveau packaging, un emballage bleu aux couleurs de Knauf Insulation.