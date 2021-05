Un nouvel adhérent girondin chez Caséo

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Stores et fermetures Supprimer Caséo Supprimer Gironde Supprimer Bordeaux Supprimer Grand-Est Supprimer Valider Valider

La société Aquitaine Menuiserie Concept a rejoint le réseau spécialisé sur la menuiserie et la cuisine, le 28 avril 2021.

L’actualité est riche pour Caséo en cette fin du mois de mai. Le réseau vient d’annoncer l’arrivée de son 51e adhérent : la société Aquitaine Menuiserie Concept. Créée par Fabrice Ruchat et implantée à Gradignan, au sud de Bordeaux, cette entreprise a rejoint le spécialiste de la menuiserie et de la cuisine le 28 avril 2021. D’après le communiqué de Caséo, Aquitaine Menuiserie Concept « réalise un chiffre d’affaires de 1 M€, essentiellement auprès des professionnels du Bâtiment ». A noter que Fabrice Ruchat, adhérent Tout Faire Matériaux depuis 2002, exploite quatre négoces de matériaux de construction sous l’enseigne Aquitaine Matériaux Constructions Tout Faire à Saint-Laurent-Médoc, Gradignan, Saint-Seurin sur L’isle et Saint-Denis de Pile.

Par ailleurs, Caséo annonce l’ouverture de deux nouveaux points de vente à Terville (57 – Thionvile) et Chalon sur Saône (71). Le réseau compte à ce jour 86 points de vente.