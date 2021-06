Nebopan se renforce

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce bois Supprimer Nébopan Supprimer Partedis Supprimer France Supprimer Puy-de-Dôme Supprimer Valider Valider

Le groupement a accueilli un nouvel adhérent: la société Scierie des Combrailles. Par ailleurs, Nebopan annonce l'arrivée de Christophe Chausson au poste de directeur opérationnel de Nebopan.

Nebopan vient d'annoncer l'arrivée d'un nouvel adhérent : Scierie des Combrailles. Créée par Alain Saby et dirigée actuellement par Benjamin Saby, cette société auvergnate compte 25 salariés et dispose d’un site à Montel de Gelat, dans le Puy-de-Dôme. Son activité principale est le sciage de grumes notamment de résineux. En parallèle du sciage, elle a développé une activité de négoce des produits nécessaires à la construction bois. « Avec un chiffre d’affaires de 2,5 M€, cette activité compte pour un tiers du chiffre d’affaires global de la Scierie des Combrailles » d’après le quotidien La Montagne.Avec cette nouvelle adhésion, Nebopan renforce sa position de second acteur du marché des bois et dérivés. Le groupement recense 23 adhérents pour 84 points de ventes, et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 620 M€ en 2020.

Christophe Chausson, dir opérationnel de Nebopan



Par ailleurs, le groupement présidé Eric Martens annonce l’arrivée de Christophe Chausson. Cet ancien directeur des achats de Partedis et directeur commercial de NP Rolpin prendra la direction opérationnelle du Nebopan le 1er juillet

2021.