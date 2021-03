Un nouveau visage pour le stade Yves-du-Manoir de Colombes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hauts-de-Seine Supprimer Stade Supprimer Léon Grosse Supprimer JO 2024 Supprimer Travaux publics Supprimer Solidéo Supprimer Valider Valider

Le mythique stade francilien connaîtra en 2024 ses deuxièmes Jeux olympiques en accueillant les épreuves de hockey sur gazon des Jeux de Paris 2024.

Désigné pour accueillir les épreuves de hockey sur gazon des JO de Paris en 2024, le Stade Yves-de-Manoir de Colombes doit retrouver son lustre olympique.

Un "coup de jeune" attendu depuis longtemps pour la mythique enceinte francilienne qui a connu les Jeux de 1924, une finale de Coupe du Monde de football en 1938, 250 rencontres internationales dans plusieurs disciplines, 42 finales de Coupe de France de football, 79 matchs de l'équipe de France de football ou plus récemment une centaine de matchs du Racing 92.

Le stade Yves-du-Manoir à Colombes - © Architectes : CGA & OLGGA ©SORA Close Lightbox

Pour cela de grands travaux vont être lancés par un groupement mené par Léon Grosse pour construire des équipements sportifs pérennes pour le hockey sur gazon, le rugby (trois terrains), le football (quatre terrains) et l'athlétisme, et des bâtiments neufs pour l'ensemble des usagers dont la Fédération Française de Hockey et son Centre national d'entraînement.La rénovation du Stade départemental Yves-du-Manoir comprend :

- La construction de nouveaux bâtiments et la rénovation de l’ensemble des terrains sportifs, attribuées au groupement mené par Léon Grosse, accompagnée notamment des cabinets d’architectes CGA et Olgga, des bureaux d’études Verdi et Éléments et de l’entreprise de maintenance CRAM.

- La réhabilitation et la mise aux normes de la tribune historique (1000 places), avec une équipe de maîtrise d’œuvre pilotée par l’Atelier Dutrevis, accompagné du bureau d’études OTE. L’opération vise à réhabiliter et remettre aux normes ce bâtiment tout en respectant l’esprit historique de cette tribune édifiée pour les Jeux de 1924 par l’architecte Faure-Dujarric. Pour cela, l’architecte en chef du Patrimoine Pierre-Antoine Gatier a été mandaté pour effectuer une étude historique du site visant notamment à redonner les couleurs d’origine à la structure de l’auvent de cette tribune..

Une enceinte E+C-

L'un des enjeux principaux de l’opération (outre le respect des délais contraints liés à l’événement olympique) est son excellence environnementale. Le bilan carbone sera maîtrisé et analysé sur le cycle de vie des ouvrages et durant les travaux dans l'objectif d'atteindre le niveau E3C1. De plus, 50% de construction bois minimum ont été imposés, avec un bois 100% labellisé. 50% de la production d’électricité sera réalisée sur le site et les besoins chauds/froids seront couverts à 50% par des énergies renouvelables.

Enfin, le projet s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire : 90% des déchets et des terres de chantier seront recyclés ou réemployés. Et un objectif "0 rejet" d’eau pluviale dans les réseaux communaux a été fixé.