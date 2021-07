Un nouveau tracé pour le contournement de la RD 14 à La Chapelle-en-Vexin

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Autoroutes Supprimer Valider Valider

Le projet de contournement de la RD 14 à La Chapelle-en-Vexin sera soumis à une enquête publique au cours du premier trimestre 2022.

La RD 14 est un axe majeur du réseau routier de la région Île-de-France. Elle constitue le seul itinéraire sans péage entre Paris et Rouen. Particulièrement empruntée pour le transit, cette route est fréquentée par plus de 12 000 véhicules par jour, dont 10 % de poids lourds. Afin d’assurer la sécurité des usagers et la fluidité des déplacements, des aménagements sont nécessaires.

Ainsi, dès 2017, un projet de contournement a été mené à La Chapelle-en-Vexin (Val-d’Oise). Ce dernier s’inscrivait dans le plan anti-bouchon régional. Il prévoyait la construction d’un carrefour giratoire entre l’entrée du village et celle du cimetière, ainsi que la réalisation d’une route 2 x 1 voie de 1 km. Une réunion de concertation s’est tenue en 2018 et les premières enquêtes publiques ont eu lieu au premier trimestre 2019. Toutefois, le tracé présenté n’avait pas connu l’engouement attendu.

Finalement, le projet a évolué pour répondre aux différentes problématiques des usagers et des acteurs du territoire. Un nouveau tracé a ainsi été récemment présenté. Il prévoit l’aménagement d’une route 2 x 1 voie d’environ 3 km, ainsi que la construction de deux giratoires qui seront reliés à la rue de Parnes et la RD 14 existante.

Notons qu’une étude portant essentiellement sur l’environnement est prévue jusqu’à fin 2021. À l’issue de cette étude, soit au cours du premier trimestre 2022, le projet sera soumis à une enquête publique.

Le coût du projet s’élève à plus de 9 M€. Il sera entièrement financé par le Département. La mise en service du futur contournement est prévue à l’horizon 2025.